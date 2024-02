Stenograme incendiare din dosarul Vama București. „Jigodiile” erau vameșii corecți, „oamenii buni” luau mita Vameșii corecți de la Vama București, al carei șef Paul Petrof și mai mulți subalterni au ajuns in vizorul DNA pentru fapte de corupție, erau numiți „jigodii” de catre colegii specializați in luare de mita sau „oamenii buni” cum se numeau ei intre ei. Stenogramele discuțiilor dintre un șef de birou și un afacerist turc interesat sa dea mita pentru vameșii dispuși sa treaca cu vederea incarcatura fara acte in regula pentru zeci de camioane scot la iveala detalii interesante despre modul in care acționa rețeaua. Așa de exemplu, șeful de birou ii denumește „jigodii” pe angajații corecți care nu se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

