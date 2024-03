O companie deținuta de grecii de la PPC a acordat un contract de 54,7 milioane de lei rușilor de la Lukoil Romania. Se spune ca afacerile incheiate cu companiile cu capital rusesc contribuie la mașina de razboi a lui Putin. Un exemplu in acest sens il reprezinta compania Lukoil, subsidiara din Bulgaria, unde activeaza pe piața de rafinare și de distribuție carburanți. Conform unui material aparut in Politico, țarul de la Moscova caștiga 1 miliard de euro din afacerile Lukoil pentru ca beneficiaza de niște lacune in sistemul de sancțiuni bulgaresc. Lukoil este prezent și in Romania, cu rafinaria…