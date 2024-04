Statul roman este chemat in instanța de chinezii de la Huawei, dupa ce Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a interzis utilizarea echipamentelor sale in rețelele 5G din Romania. Grupul chinez Huawei a dat in judecata statul roman, dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Țarii ( CSAT ) a interzis utilizarea echipamentelor sale in rețelele 5G din Romania. Ei bine, acum chinezii cer anularea acestei decizii și l-au chemat in instanța și pe premierul Marcel Ciolacu, care a contrasemnat decizia. Huawei au dat in judecata Romania Chinezii de la Huawei au dat in judecata Romania! Grupul de firme Huawei…