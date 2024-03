Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru Simona Halep la Miami! Dupa un prim set superb pentru romanca, la primul meci la revenirea in circuitul WTA, fostul numar 1 WTA a avut mai mult de tras in setul secund. Paula Badosa a ridicat și ea nivelul, iar Halep s-a confruntat cu mai multe probleme. Badosa a reușit sa […]…

- Simona Halep (32 de ani) joaca in aceste momente cu Paula Badosa (26 de ani, 80 WTA) in turul 1 la turneul WTA1000 de la Miami. La primul meci dupa aproape 19 luni in care nu a concurat, Simona a trimis o lovitura naucitoare și a facut primul break al partidei. Halep a caștigat categoric primul set,…

- Simona Halep a revenit oficial in tenis, dupa cele aproape 19 luni in care a nu a evoluat. Romanca o infrunta ACUM pe Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA) in turul 1 la turneul WTA1000 de la Miami. Pauza a luat sfarșit pentru Simona Halep. Dupa o lunga perioada de pauza, romanca a primit un verdict favorabil…

- Simona Halep asteapta cu nerabdare sa intre pe teren la Miami pentru a disputa primul sau meci oficial dupa 1 an si 7 luni de pauza. Constanteanca o va intalni pe iberica Paula Badosa, o jucatoare experimentata care, insa, are foarte multe fluctuatii in evolutiile sale. Partida se va juca in aceasta…

- Simona Halep isi pregatește revenirea pe teren la Miami, unde o va intalni pe spaniola Paula Badosa (73 WTA) in primul tur al turneului WTA. Turneul de la Miami va fi transmis in direct pe canalele Digi Sport in perioada 19-31 martie. Meciurile din turul intai se vor disputa incepand de marți, 19 martie,…

- Clubul FC Farul Constanța susține, acum, o conferința de presa inaintea meciului din Superliga cu FC Botoșani. In acest context, Gheorghe Hagi a vorbit si despre subiectul momentului din presa sportiva din Romania si numai, respectiv faptul ca pedeapsa pentru Simona Halep a fost redusa, de la patru…

- Simona Halep (32 de ani) a primit o veste URIAȘA: TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. TAS a publicat OFICIAL decizia, care a fost in unanimitate 3-0 și care este DEFINITIVA! Sportiva din Romania a oferit o prima reacție dupa cea mai mare victorie…

- In așteptarea judecarii apelului de la TAS, Simona Halep (32 de ani) se pregatește in speranța ca in 2024 va reveni pe teren.Suspendata pentru dopaj, Simona nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, de la US Open, iar revenirea pe teren s-ar putea petrece tot pe taramul Statelor Unite ale Americii.Presa…