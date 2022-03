Aglomerație mare la Serviciile de Pașapoarte din București, unde primele date disponibile pentru programari sunt undeva spre 24-25 martie cu puțin noroc. Solicitarile sunt mai numeroase și in țara, insa, sunt și județe unde programarile se pot face de pe o zi pe alta. Inghesuiala de la pașapoarte este pusa, in general, pe seama conflictului din Ucraina, dar exista și destule voci care considera ca romanii vor sa plece in vacanța, dupa relaxarea restricțiilor legate de pandemia de COVID-19. “Sunt foarte multe persoane care se programeaza, in aceasta perioada. In București nu mai sunt locuri disponibile…