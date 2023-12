Stiri pe aceeasi tema

- Oranizația islamista Hamas a eliberat marți seara 12 ostatici din Fasia Gaza, in a cincea zi de armistițiu umanitar in razboiul declanșat de Israel ca reacție la atentatele din 7 octombrie, a anunțat Comitetul Internațional al Crucii Roșii, citat de Reuters. Aceștia au trecut prin Egipt și urmau sa…

- Șefa diplomației germane Annalena Baerbock a salutat luni eliberarea a unsprezece ostatici, printre care „doi adolescenti germani”, in cadrul acordului de armistitiu dintre Israel si miscarea Hamas

- Noi eliberari de ostatici detinuti de Hamas si de detinuti palestinieni sunt asteptate astazi in a doua zi a armistitiului intre gruparea islamista si Israel.Aceasta incetare a focului de patru zile, reinnoibila, obtinuta miercuri de Qatar cu sprijinul SUA si al Egiptului, prevede eliberarea a 50 de…

- Razboi in Israel, ziua 48. Acordul dintre Israel si Hamas de a elibera ostaticii detinuti de miscarea islamista palestiniana trebuie "amplificat", iar "pauza umanitara" trebuie folosita pentru a se ajunge la "o incetare a focului durabila", a declarat mie

- O supraviețuitoare din 7 octombrie și mama unei familii ai carei membri au fost luați ostatici și-a revazut comunitatea din Nir Oz, Israel, la 24 de zile dupa atacul Hamas, potrivit Reuters. Hadas Kalderon nu și-a putut reține lacrimile dupa ce a vazut ce a mai ramas din casa ei sau a mamei sale, care…

- 224 de ostatici se afla in mainile teroriștilor Hamas. Este ultima cifra comunicata de autoritațile israeliene, care atrag atenția ca numarul rapiților ar putea fi mai mare, deoarece inca sosesc informații despre persoane disparute.

- Rudele celor rapiți din Israel de Hamas in atacurile din 7 octombrie sunt revoltate de acordul negociat de Statele Unite și acceptat de Cairo privind permiterea accesului a 20 de camioane cu ajutoare umanitare din Egipt in Fașia Gaza, transmite The Times of Israel.

- Hamas a facut publica prima filmare cu o ostatica din Israel. In imaginile video apare o tanara care are o rana la mana. Aceasta spune ca este ingrijita și ca primește medicamente. Ostatica ar avea și cetațenie franceza. Gruparea terorista Hamas a publicat luni primul videoclip in care apare unul dintre…