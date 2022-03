Excesul de sare in sange scade debitul sanguin in creier, marind pericolul de hipoxie (privarea de oxigen a neuronilor), este concluzia unui grup de cercetatori de la Universitatea din Georgia (SUA). Cand neuronii din creier se activeaza, ei au nevoie de glucoza, carburantul celulelor, și de oxigen. Glucoza și oxigenul sunt transportate de sange pentru a asigura aprivizionarea neuronilor la nivelul cererii. Pentru aceasta sunt puse in mișcare mecanisme biologice care maresc fluxul sanguin, daca apare o creștere a cererii. Acest fenomen a fost observat in cortexul cerebral, strat de la suprafața…