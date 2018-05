Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR EXATLON ROMANIA: "Ramaneti 7, saptamana viitoare vor fi trei eliminari si veti ramane patru. Cei patru se califica in semifinale. In semifinale vor fi meciuri intre voi. Din patru ramaneti doi si mergeti in finala de miercuri, 23 mai. Asta e sistemul! Mai e foarte putin si vom afla numele…

- EXATLON ROMANIA 12 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cosmin Cernat a spus STOP VOT in Arena de miercuri. Telespectatorii au avut ocazia sa isi sustina favoritii prin vot timp de 5 zile in faza finala a competitiei. "E momentul in care eu spun STOP VOT, e momentul in care toate energiile…

- EXATLON. S-a spus STOP VOT la ora 23:00. Voturile vor conta saptamana viitoare, cand echipa care pierde imunitatea se va afla in situația in care va avea player of the week, un jucator care caștiga imunitatea in urma jocului și doi nominalizați automat, cel mai puțin votat va pleca acasa. EXATLON…

- "Eu vreau sa o iau pe fitness-ista aia...", spunea Giani in tabara Faimosilor, in spirit de gluma, scrie wowbiz.ro.Pus in fata faptului implinit, dinamovistul a clarificat situatia. Citeste si EXATLON. Cosmin Cernat, acuzat ca tine cu Faimosii. "Sa stai de vorba..." "Imi aduc foarte…

- Dupa ediția de miercuri (2 mai), cand Giani Kirița a parasit competiția Exatlon, in concurs au mai ramas doar 8 jucatori, cate 4 in fiecare echipa. De acum, regulile concursului se vor schimba. Anunțul a fost facut chiar de prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat. (Afla aici cum poți caștiga și tu de…

- Se schimba regulile la concursul-fenomen Exatlon! Mai exact, prezentatorul Cosmin Cernat a dezvaluit ca, dupa ce in concurs vor ramane 4 Faimosi și 4 Razboinici, competiția va intra in faza finala, iar regulile se vor schimba. „Veti ramane 8: vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi! Detalii despre cum va continua…

- Eliminare EXATLON 2 mai: publicul a decis cine este cel eliminat de la EXATLON din echipa Faimosilor. Giani Kirita a primit cele mai putine voturi de sustinere si se va intoarce in Romania cu primul avion. Anuntul facut de Cosmin Cernat i-a luat prin surprindere pe toti, iar Giani Kirita a fost vizibil…

- Se schimba regulile la concursul-fenomen Exatlon! Mai exact, prezentatorul Cosmin Cernat a dezvaluit ca, dupa ce in concurs vor ramane 4 Faimosi și 4 Razboinici, competiția va intra in faza finala, iar regulile se vor schimba.