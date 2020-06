Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Constanta au gasit, la locuinta unui barbat, o cultura indoor de cannabis compusa din peste 100 de plante. Oamenii legii au confiscat 11 kilograme de cannabis, dar si doua masini, patru telefoane, un pistol de tip air soft…

- Israelienii care poarta barba din motive religioase vor dispune de acum inainte de optiunea utilizarii unor masti sanitare realizate pe comanda, pentru a se proteja astfel de noul coronavirus in loc sa fie nevoiti sa renunte la barbile, a anuntat luni un oficial guvernamental, citat de Reuters.

- Unele biserici din Coreea de Sud au inceput sa ofere servicii religioase drive-in, in timp ce altele transmit slujbele online, in incercarea de a se adapta masurilor stricte introduse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, potrivit DPA. Foto: (c) Kim Hong-Ji / REUTERS O biserica din Seul…

- In jur de 1,5 milioane de israelieni au descarcat in ultima saptamana aplicatia mobila care ii alerteaza pe utilizatori daca si-au incrucisat drumurile cu un pacient cu coronavirus, a indicat miercuri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Aplicatia 'HaMagen' - 'Scutul',…

- Covid 19 a facut prima victima si la Constanta. Este vorba despre un barbat de 67 ani, potrivit raportarii de sambata seara a Grupului de Comunicare Strategica. El a fost internat din 25 martie in Spitalul de Boli Infectioase Constanta, unde a decedat trei zile mai tarziu. Pacientul suferea de Comorbiditati…

- Catedrala din orasul german Aachen va expune moastele Sfintei Corona, protectoare al celor care rezista epidemiilor si pentru care a fost construit un altar din aur si bronz la inceputul secolului XX, informeaza Reuters.