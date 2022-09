Evoluția acțiunii Transgaz (TGN) în perioada iulie – septembrie 2022 SNTGN Transgaz SA este un actor cheie in sistemul energetic romanesc asigurand accesul cetațenilor și companiilor din Romania la energie sigura, accesibila și curata. Compania iși propune sa stimuleze tranziția energetica curata a Romaniei, contribuind astfel la atingerea ambițiilor climatice ale țarii. Referitor la investițiile realizate de SNTGN Transgaz SA, aceasta a inaugurat in luna […] The post Evoluția acțiunii Transgaz (TGN) in perioada iulie - septembrie 2022 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 230.000 de pasageri au fost afectați de suspendarea zborurilor din Romania de catre Blue Air. Compania aeriana face noi precizari despre stadiul negocierilor privind repornirea și despre rambursarea banilor pe bilete. Reprezentanții Blue Air confirma, intr-un comunicat transmis joi, ca a primit sprijin…

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- evoMAG anunța ca iși dubleaza portofoliul și depașește 120.000 de produse listate in site, conform planului de acțiune. Compania iși propune, ca parte a strategiei de extindere, diversificarea categoriilor, cu accent pe stocuri mai mari și noutați tehnologice. „In ultimii doi ani și jumatate am abordat…

- SNTGN Transgaz SA este o prezența activa pe piața de capital din Romania, fiind listata la Bursa de Valori București din anul 2008. Respectand principiile bunei guvernanțe corporative, se urmaresc cu maxima responsabilitate obiectivele propuse privind eficientizarea operaționala, optimizarea proceselor…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- Urmare a articolului de presa referitor la controlul tematic efectuat de D.S.V.S.A. la compania SC AGROCOM STRUNGA SRL, in perioada 29.07. – 04.08.2022, vizand respectarea normelor de igiena si siguranta alimentelor, facem urmatoarele precizari: Compania noastra are o traditie indelungata in domeniul…

- Regimul termic va deveni normal pentru perioada din calendar si doar in partea de sud si sud-est, precum in anumite zone din Moldova se vor inregistra temperaturi caniculare, ce vor ajunge la 34 – 35 de grade in anumite zile, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va fi relativ ridicata dupa…