Evenimente București. Unde pot ieși din casă locuitorii capitalei în acest weekend „Strazi deschise” transforma din nou, sambata si duminica, Calea Victoriei intr-o artera pietonala, intre Piata Victoriei si Splaiul Independentei. Proiectul are loc intre orele 10:00 si 22:00 si gazduieste o noua serie de activitati de recreere in aer liber. Programul artistic ”Strazi deschise” pe Calea Victoriei Potrivit organizatorilor, Teatrul ”Ion Creanga” este prezent in programul ”Strazi deschise”, in fata Muzeului National de Istorie a Romaniei, cu spectacolul interactiv si educativ ”Magia ghicitorilor” ”in care giumbuslucurile alterneaza cu intrebari care hranesc curiozitatea, antreneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

