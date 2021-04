Eevacuarile continua și la aceasta ora la Spitalul Foișor din Capitala, asta dupa ce zeci de pacienți au fost scoși in strada in toiul nopții. Incepand de astazi, spitalul devine COVID, conform unui ordin semnat de Vlad Voiculescu și Raed Arafat. Mai mult decat atat, unii pacienți fusesera operați chiar cu o zi inainte, iar alții erau programați pentru operație.Explicațiile Ministerului Sanatații au aparut dupa patru ore de scandal.„Transformarea spitalului Foișor in spital Covid-19 a fost soluția identificata de Departamentul pentru Situații de Urgența și avizata de Ministerul Sanatații in cursul…