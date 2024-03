Stiri pe aceeasi tema

- Reparațiile auto pentru mașinile mai vechi de 15 ani vor fi INTERZISE: UE pregatește noi masuri pentru deținatorii de „rable” Reparațiile auto pentru mașinile mai vechi de 15 ani vor fi INTERZISE: UE pregatește noi masuri pentru deținatorii de „rable” Statul roman pregatește o lovitura dura pentru proprietarii…

- Uniunea Europeana a stabilit un obiectiv foarte indrazneț in cursa reducerii emisiilor de carbon, prin intermediul Programului „Green Deal”. In cadrul pachetului „Fit for 55”, se include și o masura ce vizeaza scoaterea din circulație a mașinilor cu motoare cu ardere interna, considerate cele mai poluante.…

- Reguli noi privind reciclarea bateriilor și acumulatorilor vechi, care nu vor mai putea fi aruncate in coșurile de gunoi, incepand cu luna februarie. Prevederile noului regulament cu privire la reciclarea bateriilor și acumulatorilor vechi, se aplica din 18 februarie. Regulamentul a fost adoptat…

- Bateriile și acumulatorii vechi folosiți pentru uz casnic și pentru autovehicule nu vor mai putea fi aruncați in coșurile de gunoi. Incepand cu 18 februarie 2024, Uniunea Europeana va implementa un nou regulament care aduce schimbari semnificative in ceea ce privește utilizarea și reciclarea bateriilor.…

- Un europarlamentar nu a mai rezistat! Consecința pentru aderarea la Schengen air: 'Intre 12 și 14 ore de stat intre frontiera bulgaro romana!'Europarlamentarul bulgar Ilhan Kiuciuk (Renew Europe) a sustinut un discurs in Parlamentul European. "In ultimele cateva zile, vedem consecintele deciziilor partiale…

- Parlamentul European si statele membre UE au negociat si au ajuns la un numitor comun privind noile limite referitoare la emisiile autovehiculelor, autobuzelor si altor vehicule, denumite „Euro 7”. Pentru prima data, se introduc limite pentru emisiile de particule cauzate de uzura franelor si anvelopelor,…

- Sarbilor care locuiesc in Kosovo nu li se mai permite de vineri sa foloseasca placuțe vechi pentru mașinile lor, cu numere care preced independența țarii fața de Serbia, adica mai vechi de 1999, o problema care a declanșat cele mai grave violențe etnice din ultimii doi ani. Placuțele de inmatriculare…

- Un „volum substanțial de haine” care ajunge pe rafturile Zara, Next sau chiar Prada sunt realizate in fabrici unde muncitorii sunt exploatați forțat, conform Agerpres.Munca fortata a uigurilor in China continua, inclusiv in fabrici chineze care vand o parte din productia lor textila unor importante…