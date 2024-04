Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita, și-a dat demisia, urmand sa candideze din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt. Adrian-Vasile Nita, prefectul de Neamț de doi ani și juumatate, a marturisit ca a considerat ca este corect sa isi depuna demisia, deși putea sa…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniaza ca politica de coeziune este acel „lipici" care ține azi unita Uniunea Europeana. La Cluj au ajuns peste 420 milioane euro prin proiecte europene implementate. Alte peste 4 miliarde de euro vor veni prin proiecte aflate in implementare.

- Uniunea Europeana extinde lista de produse ucrainene care pot fi exportate fara taxe. S-a ajuns la un acord provizoriu pentru a acorda producatorilor ucraineni de produse alimentare acces liber de taxe vamale pe pietele sale pana in iunie 2025! Fermierii parca au mai slabit intensitatea protestelor…

- Parlamentul European a votat miercuri, 13 martie, in favoarea interzicerii produselor chimice nocive din jucarii, in special a perturbatorilor endocrini, și a pașaportului digital al jucariilor. Parlamentul European a aprobat, in 2009, o directiva, potrivit careia jucariile comercializate in Uniunea…

- Pe agenda Guvernului se afla un act normativ privind reducerea cheltuielilor bugetare și proiectul de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Execuția deficitului bugetului general consolidat pe prima luna a anului a fost de 0,45% – aproximativ 8 miliarde de lei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi prezent, in perioada 1-2 martie 2024, la Congresul PES de la Roma, care se anunța o reuniune deosebit de importanta. Șeful PSD Marcel Ciolacu se va afla, vineri, la Roma, alaturi de lideri importanți din Europa. Cu aceasta ocazie va fi adoptat programul electoral…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul de anul viitor al Uniunii Europene, eurodeputatul Victor Negrescu, a prezentat in Comisia pentru Bugete direcțiile de acțiune ale legislativului european ca autoritate competenta in domeniul bugetar. "In contextul dificil actual, Uniunea Europeana…