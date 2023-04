Eutanasia pentru copiii sub 12 ani, aprobată în Olanda Guvernul olandez a anunțat vineri, 14 aprilie, ca eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos, aceasta fiind o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, informeaza agenția France Presse, potrivit news.ro . Executivul a precizat ca, in decursul unui an, masura se va aplica unui „grup mic”, de cinci pana la zece copii cu varsta sub 12 ani, „pentru care optiunile de ingrijire paliativa nu sunt suficiente sa le aline suferinta”. Este vorba despre „copii cu o boala sau o tulburare atat de grava, incat moartea este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

