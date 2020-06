Europol: Șefii din poliție își împart salariile de merit! Sindicaliștii din Poliție nu mai vor ca salariile de merit sa fie acordate unor oameni din sistem, in special cei cu funcții de conducere, care nu merita aceste bonificații. Aceștia se plang ca agenții care inregistreaza performanțe notabile nu sunt trecuți pe aceasta lista exclusiva, in care se regasesc șefi, secretare, șoferi și rude ale […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Mihai Bara a fost inmormantat cu onoruri militare, iar sicrul a fost invelit cu drapelul Romaniei. Trei militari au tras trei salve arma. La ceremonia funerara au participat rudele și colegii. Potrivit Romania TV, fata lui Mihai Bara, studenta la Drept, le-a spus șefilor tatalui…

- Fortele de politie din Bosnia si Croatia si agentia regionala Europol au arestat opt presupusi traficanti si au blocat contrabanda cu 45 de migranti in Uniunea Europeana (UE), au anuntat autoritatile bosniace, citate de Reuters.In timpul unor perchezitii in mai multe locuri in nord-vestul…

- Inca un medic rus a plonjat, sambata, de la etajul 2 al spitalului raional Novousmanskaya, dupa ce s-a plans ca de lipsa echipamentelor de protecție și ca a fost obligat sa lucreze deși a fost depistat cu coronavirus. Recent, doua doctorițe care au reclamat lipsa echipamentelor medicale au murit, dupa…

- Daca revine la Genk, Ianis Hagi va evolua doar cu masca, in fotbalul belgian! Virusologul Marc Van Rants, un expert consilier al guvernului Belgiei in privinta masurilor legate de pandemia de Covid-19, a emis ipoteza ca jucatorii sa evolueze cu masti in campionatul de fotbal al Belgiei, relateaza…

- Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, s-a aratat optimist, vineri, in legatura cu posibilitatea ca Serie A sa se reia la finalul lunii mai sau la inceputul lunii iunie, dupa ce a fost intrerupta pe 9 martie din cauza pandemiei de coronavirus, transmite EFE.''Impart…

- Actorul Brian Dennehy, cunoscut pentru roluri din filmele ”Dallas”,“Kojak”, “M*A*S*H”, “Lou Grant”, "Cocoon" si "First Blood", a murit la varsta de 81 de ani, din cauze naturale, neavand legatura cu coronavirusul, a anuntat fiica sa, potrivit NBC."Generos, mandru si devotat tata, le va lipsi…

- Conducatorii Federatiei Internationale de Tenis (ITF) au anuntat, joi, ca au ajuns la un acord pentru a-si reduce salariile, in vederea ajutorarii angajatilor potrivit news.ro.David Haggerty, presedintele ITF, a acceptat o scadere cu 30 la suta, in timp ce alti conducatori au fost de acord…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a anunțat ca, de marți, angajatorii și angajații pot cere plata șomajului tehnic la Ministerul Muncii."S-a reglementat șomajul tehnic. Incepand de maine (n. r marți), angajatorii pot depune cererile la Ministerul Muncii Ceilalți…