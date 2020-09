Stiri pe aceeasi tema

- Temut in intreaga lume, ''al doilea val'' al pandemiei de coronavirus a luat avant - termenul a fost utilizat oficial in Austria, Israelul a decis sa reimpuna masuri de izolare, iar o restrictie stricta privind adunarile la care participa mai mult de sase persoane intra in vigoare luni in Anglia,…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de sase persoane, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Vor fi cateva exceptii de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infectii noi in Marea Britanie trece de 2.000 de cazuri pe zi. Persoanele…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Iasi impune de maine noi restrictii in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national. Dupa cum transmite corespondenta RRA, Cristina Vartolomei, accesul publicului in cladirile din subordinea municipalitatii va fi permis doar in limita…

- AEP a cerut tuturor primarilor date și informații la nivelul secțiilor de votare, necesare in vederea identificarii, de catre autoritațile sanitare responsabile, a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, anunța MEDIAFAX.„Autoritatea…

- Candidatul dreptei pentru Capitala Nicusor Dan i-a cerut duminica primarului Bucurestiului Gabriela Firea sa nu trateze superficial criza medicala generata de COVID-19. Acesta i-a transmis lui Firea un set de zece masuri pe care ar trebui sa le aplice pentru evitarea cesterii cazurilor de COVID-19 in…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters.

- Romanii primesc restricții de calatorie din tot mai multe țari din Europa, dupa ce numarul de cazuri noi de Covid-19 a explodat in ultimele saptamani. Romania se afla pe locul 4 la rata numarului de infectari, dupa Suedia, Portugalia si Luxemburg.

- Totodata, ministrul a adaugat ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant, informeaza news.ro. ”Sper ca in perioada urmatoare, dupa ce avem o distanta oarecare de 7-10 zile de la a treia perioada de relaxare, sa revenim ca nr de cazuri intr-un context…