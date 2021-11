Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in echipa de negociatori a Parlamentului European, din calitatea de raportor alternativ al Grupului S&D privind bugetul european pe anul 2022, a anuntat ca legislativul european a obtinut 479,4 milioane in plus in bugetul de anul viitor in negocierile purtate cu…

- Europarlamentarul Victor Negrescu anunța ca Parlamentul European va aloca fonduri suplimentare pentru copii. Suma va fi inclusa in bugetul european la solicitarea eurodeputatului roman facuta in numele Grupului S&D. In cadrul reuniunii Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul…

- Articolul Proiecte pilot de peste 9 milioane de euro propuse de europarlamentarul Victor Negrescu au fost aprobate de Parlamentul European se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șapte proiecte pilot propuse și susținute de eurodeputatul Victor Negrescu, in valoare de peste 9 milioane de euro, au…