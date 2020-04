Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, face un apel la cumpatare: „Nu este nevoie sa facem cumparaturi excesive si sa ne umplem camarile. Romania nu se confrunta cu o criza alimentara ” „Cred ca s-a creat o panica și trebuie sa ne calmam. Nu trebuie sa se cumpere excesiv de mult, pentru ca asta nu aduce…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in cacul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Piata gazelor va fi cu siguranta liberalizata la 1 iulie, iar cea de energie electrica, la 31 decembrie 2020, altfel riscam sa nu mai putem utiliza fonduri europene, din cauza infringementului pe care il are Romania in sectorul gazelor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- Romania ar trebui sa utilizeze potentialul eolian offshore din Marea Neagra pentru a produce energie ieftina, idee care nu a existat pana acum in dezbaterea publica, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Sa…

- Romania are nevoie de resursele de gaze din Marea Neagra pentru a-si atinge tintele ambitioase de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pe care si le-a asumat prin Green Deal, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil.…

- Incepe forajul in Marea Neagra. Productia estimata va fi de 1 mld. metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul Romaniei Ministerul Economiei a emis, vineri, autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, adica aceia dintre romani care au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul de stat. "OUG 114 presupune…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu are probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019-2020, adaugand ca țara noastra are mai multe rezerve de gaze.“De la momentul…