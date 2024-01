Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

- Parlamentul a dat unda verde alocarii de 30 de miliarde de lei Ministerului Transporturilor, a anunțat șeful ministerului, Sorin Grindeanu. Sunt fonduri aferente PNRR, CEF și Programului Transport 2021-2027.Parlamentul a dat unda verde alocarii de 30 de miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor,…

- Camera Deputaților a aprobat in 12 decembrie legea prin care 15 spitale din rețeaua Ministerului Transporturilor sunt transferate catre autoritați locale sau alte entitați. Aceasta camera a Parlamentului este for decizional in cazul acestui act normativ, astfel ca legea va fi transmisa președintelui…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost un oaspete de lux la un club de lux, de Ziua Naționala. Ministrul Sorin Grindeanu și-a petrecut Ziua Naționala la clubul de lux Nuba Chalet. Fotografiile, prezentate de jurnalistul Anca Alexandrescu, ni-l arata pe membrul Executivului cu o șapca in…

- PNL a inaintat un proiect de lege care propune extinderea termenului pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele din blocuri pana la data de 31 decembrie 2024. ”PNL a depus azi, la Senat, un proiect de lege prin care montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in…

- Razboiul din Israel a prins la fața locului mulți turiști și pelerini romani. Aceștia au cerut sa se intoatca de urgența in țara, insa cursele aeriene trimise pentru repatrierea lor nu sunt gratuite. Cantareața Ana Baniciu a explicat cum sunt organizate cursele spre Romania și cat a platit pentru un…

- ”Saptamana aceasta, la sediul Ministerului Transporturilor, am semnat contractele de finantare din fonduri europene pentru centurile Beius si Sanmartin. Semnarea acestor contracte asigura finantarea proiectelor, inclusiv pentru lucrarile care vor fi realizate anul viitor”, a scris, sambata, pe Facebook,…

