Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind intervenția din Piața Victoriei a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 ramane clasat. Decizia Tribunalului București este definitiva. Instanța a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. The post Dosarul 10 august ramane clasat appeared first on Puterea.ro .

- Un barbat a fost prins de poliție in timp ce vindea droguri in București. Traficantul și cel care a cumparat droguri de la acesta au fost trimiși in judecata sub control judiciar. Barbatul a fost prins in apropierea unui restaurant din București in timp ce vindea cocaina in valoare de peste 1.000 de…

- S-au inregistrat 155 de voturi „pentru”, 8 voturi „impotriva”, o abtinere si trei deputati nu au votat, noteaza Agerpres. Francisc Toba, ales pe lista Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Brasov, a depus apoi juramantul in plenul Camerei Deputatilor. Toba a fost ales pe listele de parlamentari…

- O noua organizatie judeteana a PNL isi manifesta sprijinul pentru actualul lider liberal Ludovic Orban, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Citește și: Judecatorii CCR explica de ce nu pot crește pensiile cu 40%: victorie de etapa a Guvernului/ MOTIVARE Biroul…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan revine, dupa atacul dur la adresa lui Ludovic Orban, și spune ca, de fapt, ar fi spus ca liderul PNL ar fi trebuit sa plece dupa alegerile parlamentare pierdute, pentru ca acum este tardiv. El mai spune ca regreta ca a folosit expresia "i s-a umflat capul"…

- Fostul europarlamentar PSD, Ioan Mircea Pașcu, susține ca in cazul in care partidul ar fi caștigat alegerile europarlamentare, Liviu Dragnea iși anunța candidatura la alegerile prezidențiale, iar in acele condiții ar fi fost mult mai greu de bagat la pușcarie. Citește și: VIDEO Rareș Bogdan…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca liberalii vor avea 32% rezultat final, iar dupa redistribuire vor ajunge la 34-35%. De asemenea, Rareș Bogdan susține ca USR-PLUS ar putea ajunge la 19% dupa redistribuire, ceea ce inseamna ca doar cele doua partide vor avea peste 50%. Citește…