Sancțiunile economice impotriva Rusiei au provocat un dezastru economic in UE, a susținut Clare Daly, europarlamentar din Irlanda, intr-un discurs in Parlamentul European. Aceasta a aratat ca sancțiunile sunt platite de cetațenii europeni, care se confrunta cu creșteri masive ale prețurilor la energie, inflație și cu scaderea catastrofica a nivelului de trai. Europarlamentarul irlandez a […]