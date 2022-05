Europa, principala destinaţie pentru gazele naturale lichefiate din SUA Pana ceva vreme, americanii se plangeau ca nu mai au ce face cu gazele lichefiate, pentru ca sunt foarte ieftine. Acum, de cand cu razboiul și cu sfaturile catre europeni sa renunțe la importurile din gaze, SUA au transformat Europa in principala piața de vanzare a gazelor lichefiate americane. Europa a ramas luna trecuta principala destinatie pentru livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, potrivit datelor Refinitiv, chiar daca exporturile americane de GNL au scazut cu aproximativ 8%, transmite Reuters. In aprilie, exporturile SUA de gaze naturale lichefiate catre toate destinatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

