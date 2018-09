Euronews scrie ca polițistul a fost trimis la psiholog pentru ca „a susținut o campanie anticorupție” și include in articol postarea in care Radu Duțu povestește cum a fost tras la raspundere pe nedrept pentru gestul sau. „Radu Duțu a purtat banderola pe braț, pe sub uniforma, pentru a susține campania #FaraPenali, o petiție care a strans peste un milion de semnaturi și care vrea sa schimbe constituția Romaniei pentru a interzice condamnaților penali sa mai ocupe funcții publice”, scrie Euronews. Pentru ca a refuzat sa iși dea jos banderola, Radu Duțu a fost nevoit sa se supuna unui control…