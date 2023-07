Stiri pe aceeasi tema

- ​Miercuri au avut loc ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul European Under 21 gazduit de Romania și Georgia, iar victorii au obținut Anglia, Israel (Grupa C / Batumi și Kutaisi), Franța și Norvegia (Grupa D / Cluj-Napoca).

- Anglia U21 - Germania U21, meci contand pentru Grupa C a Campionatului European, este programat, miercuri, 28 iunie, de la ora 19:00, pe Adjarabet Arena din Batumi, si va fi transmis in direct de TVR 1.

- Selectionata Spaniei, cvintupla campioana europeana de tineret, a castigat Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a smuls egalul cu Ucraina, 2-2, marti seara, pe Stadionul Giulesti din Bucuresti, informeaza Agerpres.Ucraina a condus de doua ori, dar ibericii…

- Prima runda a grupelor Campionatului European de fotbal Under 21 s-a terminat joi cu victoria Franței in meciul favoritelor cu Italia. Anglia s-a impus in duelul cu Cehia, in timp ce Germania, in superioritate numerica, nu a reușit sa invinga Israelul.

- Cehia U21 - Anglia U21, meci contand pentru Grupa C a turneului final al Campionatului European, este programat, joi, 22 iunie, de la ora 19:00, pe Adjarabet Arena din Batumi, si va fi transmis in direct de TVR 2.

- Primele trei partide ale Campionatului European de fotbal Under 21 s-au disputat miercuri, iar Ucraina s-a impus in fața Croației și este lider in grupa Romaniei, in timp ce Georgia a invins surprinzator Portugalia.

- In continuarea colaborarii pe care a avut-o cu FRF, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” va onora cu prezența și meciul de deschidere al turneului UEFA Under 21. Madrigaliștii vor intona imnul Romaniei la debutul turneului de pe stadionul Steaua. Copiii de la corurile Cantus Mundi…

- UEFA a ales sa delege doua brigazi romanești la partidele din runda a patra a grupelor de calificare pentru turneul final al Campionatului European din 2024. Astfel, Istvan Kovacs a fost ales sa arbitreze meciul de luni dintre Anglia și Macedonia de Nord din Grupa C, patida ce se va juca pe Old Trafford…