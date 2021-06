EURO 2020 | Ucraina și Macedonia de Nord au făcut spectacol pe Național Arena: trei goluri și două penalty-uri Naționala Ucrainei a invins reprezentativa Macedoniei de Nord, cu scorul de 2-1, joi, intr-un meci disputat pe Național Arena, in cadrul etape a II-a a Grupei C de la EURO 2020. In prima etapa, Ucraina a fost invinsa cu 2-3 de Olanda, in timp ce Macedonia de Nord a fost invinsa cu 1-3 de Austria. Ucraina a inceput tare partida de la București, iar in minutul 4 Dimitrievski a respins. Dupa doar patru minute, Malinovskyi a trimis spre poarta. Ucraina a deschis scorul in minutul 29. Yarmolenko a profitat de o degringolada in defensive nord-macedonenilor. Dupa doar patru minute, Yaremchuk a dus scorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Ucrainei se pare ca a trecut peste esecul la limita cu Olanda, de la Amsterdam (2-3) si a invins Macedonia de Nord, cu scorul de 2-1, joi dupa masa, la Bucuresti, pe Arena Nationala. A fost o victorie extrem de importanta pentru trupa lui Shevchenko, care reintra astfel in cursa pentru calificarea…

- Temperaturile scad in urmatoarea perioada in București. Pana duminica, dupa-amiezele vor fi ploioase. Temperaturile in Capitala scad de la 27 de grade Celsius la 23 de grade. In intervalul joi – duminica, mai ales in cursul dupa-amiezelor vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice…

- Președintele Israelului, Reuven Rivlin, a declarat, miercuri, in plenul Parlamentului de la București ca Romania este un stat prieten al poporului evreu și al Israelului in lupta cu antisemitismul. „Romania este o adevarata prietena a poporului evreu si a Israelului, stat evreiesc si democratic, in…

- Deputatul liberal Sergiu Bilcea se declara „șocat și indurerat” de faptul ca fostul lui socru, omul de afaceri Ioan Crișan, a murit sambata in ceea ce pare a fi un atentat cu bomba: Mercedesul pe care il conducea a sarit in aer, in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi.…

- Rețeaua de magazine MyAuchan din stațiile Petrom, operata de retailerul francez Auchan, a ajuns la 50 de unitați in peste 20 de localitați la inceputul lunii mai. Auchan Retail Romania și OMV Petrom continua reamenajarea celor aproximativ 400 de stații de alimentare din rețeaua Petrom și integrarea…

- Un focar de coronavirus a fost depistat langa București. In Popești-Leordeni au fost diagnosticați 35 de muncitori din India. Aceștia sunt infectați inclusiv cu tulpina britanica și cu cea indiana. Cei 35 de muncitori lucrau in orasul Popesti-Leordeni din judetul Ilfov, informeaza Institutul National…

- Ziarul austriac Kurier a scris ca Rainer Seele, CEO-ul OMV, ar fi avut discutii cu Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C, Abu Dhabi (MPPH), al doilea cel mai puternic actionar al OMV. Contextul fiind o potentiala preluare din partea MPPH a actiunilor pe care austriecii de le detin…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste duminica in sedinta pentru prelungirea masurilor care sunt in vigoare pentru stoparea raspandirii COVID-19. Reuniunea, care va avea loc la Prefectura Capitalei, este programata sa inceapa la ora 12,00. „Duminica va fi o…