EURO 2020 | Spania nu a învins-o pe Suedia, deși a dominat meciul Spania și Suedia au a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat luni, la Sevilla, in Grupa E de la Euro 2020. In fața a 16.000 de spectatori, Spania a dominat meciul cu Suedia, avand cu o posesie de 75 % și nu mai puțin 17 ocazii de gol. Prima ocazie mare a partidei a avut loc in minutul 38 și i-a aparținut lui Alvaro Morata. Acesta a primit o pasa de la Jordi Alba, dar mingea trimisa a trecut puțin pe langa poarta. Suedia s replicat in minutul 41. Alexander Isak a șutat din interiorul careului, iar mingea a fost respinsa in bara de Llorente. In minutul 61, același i-a pasat lui Marcus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

