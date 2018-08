Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in stare sa faca „orice impotriva acestui Guvern, acestei Coalitii, sa faca ceva in aceasta toamna, sa dea Guvernul jos, chiar si prin violenta”, pentru ca legea pensiilor sa nu intre in vigoare. Dragnea a spus si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a ajuns la "apogeul ridicolului" cu sesizarea depusa la CCR in privinta unui conflict presedinte-premier si afirma ca presedintele a tipat la telefon la premierul Viorica Dancila, din cauza rectificarii bugetare, in care Administratiei…

- Radu Cristescu susține ca liderul PNL, Ludovic Orban, ar putea sa se autoproclame candidat la președinție, iar Klaus Iohannis sa nu mai aiba susținerea partidului. ''Exista pericolul ca Ludovic Orban sa se autoproclame candidat la președinție. Iohannis s-a trezit, nu de grija PNL-ului, nici…

- Data alegeri prezidențiale 2019. Alegerile pentru un nou președinte vor avea loc la sfarșitul anului viitor. Deja, mai mulți politicieni importanți și-au anunțat candidatura, dar campania electorala nu a inceput oficial. Printre aceștia se numara chiar președintele Klaus Iohannis. Data alegeri prezidențiale…

- Miron Cozma (63 de ani) intenționeaza sa candideze anul viitor la alegerile prezidențiale. ”Luceafarul huilei” le-a vorbit reporterilor Click! despre acest vis frumos, dar și despre viața lui amoroasa. Miron Cozma susține ca va lupta cu toate armele ca sa ii ia locul lui Klaus Iohannis, la alegerile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Potrivit…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea…

- „Avem doua variante, o varianta este sa avem doua candidaturi, din partea fiecarui partid, PSD si ALDE. Cealalta varianta este sa avem o candidatura comuna. Pana acum nu am discutat acest lucru si nici nu il discutam pentru ca agenda politica nu este marcata inca de apropierea, iminenta acestor alegeri…