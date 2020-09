Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, s-a pozitionat, duminica, impotriva amanarii alegerilor locale programate pe 27 septembrie. El a afirmat, in cadrul unei intalniri electorale organizata la Botosani, ca in ciuda crizei sanitare care afecteaza Romania, alegerile pentru autoritatile…

- Prim-vicepresedinte PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat duminica, la Galati, ca, in ciuda pandemiei de coronavirus, alegerile locale din Romania trebuie organizate, neexcluzand varianta votului timp de doua zile, transmite Agerpres.ro. El a precizat insa ca alegerile trebuie desfasurate…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale programate in data de 27 septembrie incepe miercuri. Scrutinul va fi unul atipic, in contextul epidemiei de COVID-19.Campania electorala va incepe pe 28 august. Potrivit presedintelui Autoritatii Electorale Permanente,…

- Alianța USR – Plus Salaj a transmis, ieri, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului.

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca liberalii se pregatesc sa amane alegerile locale programate pentru data de 27 septembrie, de teama ca le vor pierde. Ioan Stan a spus ca in ultima perioada de timp se poate observa ca degringolada guvernarii PNL ii afecteaza tot mai mult ...

- Vicepresedintele Partidului Pro Romania Adrian Tutuianu sustine necesitatea amanarii alegerilor locale programate a se desfasura in luna septembrie a acestui an, pe fondul pandemiei de COVID-19. El a declarat, sambata, la Botosani, ca alegerile locale ar fi trebuit sa fie organizate in…

- Deputatul USR Ionuț Moșteanu face un apel la reponsabilitate politica și susține ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa cheme urgent la consultari toate partidele și sa decida amanarea alegerilor.

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a apreciat duminica la Romania TV ca liberalii vor face tot ce ține de ei pentru amanarea alegerilor locale.„Guvernul va face tot ce tine de el sa fuga de aceste alegeri. Nu este interesat sa faca niciun fel de alegeri in acest moment. Cifrele le arata…