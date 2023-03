Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, in topul preferințelor romanilor de aș petrece sarbatorile Pascale se afla : Thailanda, Malaezia, Indonezia, Singapore, dar pe langa aceste destinații, zona Caraibelor se bucura in continuare de succes: Mexic, Cuba, Jamaica. Romanii nu renunța insa nici la Insulele din Oceanul Indian, ramanand…

- Apetitul pentru vacanțe al romanilor va fi ridicat in 2023, ținand cont de ridicarea restricțiilor post-COVID, potrivit previziunilor agenției de turism Eturia. In plus, ofertele dintre cele mai diverse ale agenției creaza premisele unui creșteri a cifrei de afaceri Eturia cu 30% in 2023 “Anul 2023…

- “Anul 2023 vine cu mai multe schimbari fata de perioada pandemica, multe dintre ele cu impact pozitiv pe zona turismului. Aici putem enumera posibilitatea crescuta de explorarea aproape a intregii lumi, fara restrictii legate de vaccin sau teste PCR. Mai mult, hotelurile si companiile aeriene trec print-un…

- Felix Mathaus, fundașul Petrolului, cauta inca fericirea in țara noastra, intrucat a fost lovit de situația salariilor neplatite - și la Mediaș, și la Ploiești. Totuși, apreciaza cateva detalii la romani, pe care-i compara cu conaționalii lui.O discuție cu Felix Mathaus Lima Santos, 32 de ani, este…

- Printr-un document denumit „Declarația de independența a Transilvaniei” transmis de un așa zis președinte al Comitetului pentru Independența Transilvaniei, Partium și Banat, președintele Romaniei Klaus Iohannis este somat sa predea administrația țarii pana la 15 iunie 2023. „Guvernul Romaniei sa predea…

- Agențiile de turism din China vor putea redeschide, incepand cu data de 6 Februarie a.c. afacerile turistice interne și externe, au anunțat reprezentanții Ministerul chinez al Culturii și Turismului. Intre țarile straine incluse in lista destinațiilor se numara: Thailanda, Indonezia, Cambodgia, Maldive,…

- President Klaus Iohannis signed on Thursday a decree accrediting Monica-Cecilia Sitaru, ambassador of Romania to South Africa, Botswana, the Comoros, Seychelles, Madagascar and Mauritius, as also ambassador to Mozambique residing in Pretoria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Craciunul in inima Transilvaniei, cu mult mai scump fața de New York, Viena ori Finlanda (Laponia). S-a cumparat un pachet de vacanța de patru nopți, intr-un castel din Ardeal inchiriat in totalitate cu 55.000 de euro. 55.000 de euro pentru un Craciun in Transilvania, cel mai scump pachet de vacanța…