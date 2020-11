Ești în căutarea unui ”cadou altfel” pentru o femeie deosebită din viața ta? HeyNews.ro vine cu soluția A darui un cadou emoționant este modul perfect prin care iți poți exprima afecțiunea fata de un om apropiat din viata ta. Fie ca iți este soție, mama, sora sau prietena, arata-i cat de mult o iubești și daruiește-i un „cadou altfel” de care sa se bucure mulți ani de acum inainte. Fie ca vei alege trandafiri criogenati, trandafiri de sapun tablouri, aranjamente cu licheni stabilizați sau minunata vaza Venus perzonalizata cu flori atemporale, cu siguranța va fi un cadou memorabil pentru femeia deosebita din viața ta! „Cadouri altfel – o poveste despre frumos, despre pasiune, o armonie intre vise… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

