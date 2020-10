Stiri pe aceeasi tema

- De neoprit! Și de neinvins! Așa sunt boxerii SCM/ CSM Bacau antrenați de Relu Auraș. In iarna, au luat locul 1 pe echipe la Campionatele Naționale de Seniori. Acum, odata cu reluarea competițiilor dupa pauza impusa de pandemie, au „recidivat” atat la Naționalele de Tineret, cat și la cele Under 22 disputate…

- Deblocarea, prin hotarare de Guvern, a antrenamentelor pentru sporturile de contact a dat unda verde Federațiilor sa reprogrameze la date certe competițiile suspendate din cauza pandemiei. Astfel, Federația Romana de Box a oficializat ca Naționalele de Tineret și U22, intrerupte in primavara, in faza…

- Dupa o vara imbelșugata, toamna a inceput la fel de rodnic pentru atletismul bacauan. Dovada sta ploaia de…medalii obținute de bacauani la Campionatul Național de atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23) derulat la finalul saptamanii trecute, la Cluj. Sportivii județului legitimați…

- Vineri și sambata, „Cluj Arena” din Cluj Napoca va gazdui intrecerile Campionatului Național de Atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23). Probele din concurs sunt urmatoarele: 100 m, 2000m, 400m, 800m, 1500m, 10.000m, 110 m garduri, 400 m garduri, 3000 m obstacole, inalțime, prajina,…

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Bacau a inceput astazi, de joi, 13 august, distribuirea produselor oferite de Guvernul Romaniei prin programul „Acordarea de pachete cu produse alimentare in cadrul POAD 2018-2020”. Beneficiarii acestora sunt familiile și persoanele singure aflate in plata…

- La mare, la soare! Dar nu in vacanța la plaja, ci la munca pe plaja. De weekend-ul trecut, boxerii de la centrele olimpice pentru juniori și Tineret s-au mutat pe Litoral, la Constanța, unde iși vor continua antrenamentele incepute la Bacau sub comanda coordonatorului Relu Auraș. „Am programat acest…

- In ședința de ieri, 31 iulie, consilierii județeni au aprobat alocarea cofinanțarii proiectului pentru extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide(SMIDS). Aprobarea a fost necesara pentru depunerea proiectului spre evaluare și finanțare in cadrul Programului Operațional de Infrastructura…

- Antrenorul Relu Auraș are in pregatire la Bacau doua centre olimpice de box: cel al juniorilor, cu varste cuprinse intre 17 și 18 ani, și cel de Tineret, rezervat pugiliștilor de la 19 la 23 de ani. Cei 12 pugiliști se antreneaza intens, dimineața efectuand pregatire fizica in Parcul Cancicov, iar dupa-amiaza…