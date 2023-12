Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile generate de introducerea și integrarea parafei profesionale in practica profesionala a asistentului medical, atat in interiorul breslei asistenților medicali, dar și in alte medii profesionale, necesita formularea unor precizari privind parafa profesionala a asistenților medicali. Cu referire…

- Te invitam sa urmarești cea mai noua emisiune marca REALITATEA PLUS - „Doctor de nota 10". Aducem in fața ta profesioniști desavarșiți, medici inimoși care s-au remarcat prin intreaga lor activitate.Este emisiunea prin care incercam sa ajutam cat mai mulți oameni din jurul nostru și care aduce un omagiu…

- Gabriela Firea a anunțat ca, anul urmator, avantajați de creșterea veniturilor vor fi, in special, romanii cu pensii mici. Mai exact, cei care beneficiaza, in acest moment, de indemnizația minima sociala. Așadar, in cazul in care aceștia indeplinesc stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, ar urma…

- OAMGMAMR filiala Argeș, informeaza atat publicul și cat asistenții medicali ca, in Argeș, s-a deschis un nou cabinet de practica independenta a profesiei de asistent medical, in cadrul caruia pot fi furnizate servicii de ingrijire comunitații argeșene. Cabinetul este inființat de catre asistent medical…

- Institutul Național de Management al Serviciilor de Sanatate, inființat prin HGR ca instituție publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatații, prin reorganizarea Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București, a demarat desfașurarea…

- Un alt incident grav a avut loc, in urma cu puțin timp, de aceasta data in județul Argeș! Așadar, un accident grav s-a produs la Campionatul Național de Viteza in Coasta, desfașurat la Campulung Muscel, unde un spectator are piciorul amputat dupa ce a fost spulberat de o mașina din competiție.

- ”A greși e omenește”, spune o vorba din popor și este normal sa fie așa, avand in vedere ca erorile in viața profesionala sunt des intalnite și pot aparea din varii motive, fie din neștiința, neatenție ori omisiune. Oricare ar fi motivul, greșelile sunt inevitabile, insa consecințele lor pot pleca de…

- Chiar daca exista o noua lege a invațamantului preuniversitar, ce a intrat in vigoare chiar in aceasta luna, regulamentul școlar este cel prin care s-a stabilit, in 2022, ca școlile nu mai pot colecta, sub nicio forma, bani de la parinți. Așadar, cu toate ca practica este in continuare intalnita la…