O vedeta din Premier League se bucura de un regim special. Acuzat de viol in 3 cazuri, toate denunțate in ultimele 12 luni, jucatorul in varsta de 30 de ani a fost eliberat pe cauțiune și joaca de atunci fara probleme. Week-end-ul viitor, la startul noului sezon din Premier League, se va alinia și un jucator de 30 de ani acuzat de viol. ...