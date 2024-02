Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (22 de ani) incepe pe banca duelul dintre Tottenham și Wolves din etapa 25 de Premier League. Partida va avea fluierul de start la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizata de PrimaSport 2, OrangeSport 2 și DigiSport 1. Programul și rezultatele etapei 25 din Premier League Intoarcem campionatul…

- Radu Dragușin (22 de ani) a fost rezerva neutilizata in victoria obținuta de Tottenham in fața lui Brighton, scor 2-1, in runda cu numarul 24 din Premier League. Gica Popescu (56 de ani), fost fotbalist al londonezilor, a postat un mesaj imediat dupa meci. Pentru prima data din momentul transferului,…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost introdus pe teren de managerul Ange Postecoglou (58 de ani) in minutul 88 al partidei Tottenham - Brentford, in etapa 22 din Premier League. Fundașul roman a evoluat in ultimele 10 minute. El l-a inlocuit pe James Maddison (27 de ani) la scorul de 3-2 pentru Spurs, rezultat…

- Dupa ce l-a transferat pe Radu Dragușin cu 25 de milioane de euro și l-a luat imprumut pe Timo Werner, Tottenham mai vrea un jucator, pe Joao Gomes, mijlocașul lui Wolves. Spurs e dispusa sa achite 30 de milioane de lire pentru brazilianul de 22 de ani, potrivit Express. Wolves nu ia in calcul sa il…

- Spurs i-a transferat pe Timo Werner (27 de ani) și Radu Dragușin (21 de ani) in aceasta perioada de mercato, dar englezii continua campania de achiziții și vrea sa dea adevarata lovitura. Aflata pe locul 5 in Premier League, la un punct de locurile de Champions League, Spurs pune pe masa 58 de milioane…

- Radu Dragușin, care va implini 22 de ani pe 3 februarie, e foarte apreciat la Londra și a fost primit cu mare incredere la Tottenham. Doi jurnaliști insulari, Matt Barlow, de la Daily Mail, și Tom Allnutt, de la The Times, i-au scos in evidența calitațile, dar ultimul are și cateva semne de intrebare:…

- Adrian Mutu (45 de ani), fostul star al lui Chelsea de la inceputul anilor 2000, i-a dat un sfat lui Radu Dragușin, cel care i-a depașit recordul in privința sumei de transfer, fiind și el impresionat de magnitudinea afacerii Gata, Radu Dragușin este fotbalistul lui Tottenham și așteapta debutul oficial…

- Radu Dragușin, 21 de ani, va evolua pentru Tottenham dupa ce a avut de ales intre Spurs și Bayern Munchen. Mutarea a fost comentata de Florin Gardoș, 35 de ani, care a evoluat patru sezoane in Premier League, pentru Southampton. ...