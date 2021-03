Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anuntat joi noi masuri restrictive in incercarea de a lupta cu un al treilea val 'foarte puternic' al epidemiei de COVID-19, luand decizia de a inchide de luni scolile primare, gradinitele, aproape toate magazinele si serviciile, transmit Reuters si MTI.

- Guvernul suedez a anuntat, miercuri, ca va reduce numarul de ore in care vor fi deschise restaurantele, barurile si cafenelele si ca va inaspri limitele privind numarul de persoane care vor putea intra in magazine, pentru a evita un al treilea val de pandemie de Covid-19, transmite Reuters. Guvernul…

- Comisia Europeana a facut apel marti la sase state membre sa relaxeze restrictiile impuse in mod unilateral la frontiere in vederea combaterii COVID-19. Asta, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai putin restrictiva in ce priveste circulatia bunurilor si persoanelor in blocul Celor 27,…

- Ungaria prelungeste pana la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum…

- Austria va prelungi cel de-al treilea lockdown impotriva COVID-19 pana pe 8 februarie, a declarat guvernul duminica, potrivit Reuters . De altfel, sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Restrictiile urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Autoritatile poloneze se pregatesc pentru o prelungire a restrictiilor antiepidemice pana cel putin pe 17 ianuarie, pentru a evita un ''al treilea val'' de COVID-19, relateaza luni agentia EFE. Anuntul a fost facut de ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, care a spus ca va recomanda…

- Guvernul regional din Berlin a cerut joi incetarea oricarei activitati comerciale la sfirsitul lunii decembrie si inceputul lui ianuarie, cu exceptia supermarketurilor si farmaciilor, ceea ce inseamna o inasprire a restrictiilor antiepidemice in locul asteptatei relaxari a acestora in perioada sarbatorilor…