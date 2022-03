Ește oribil până unde s-a ajuns! Copii de clasa întâi, arestați în Rusia. Au protestat împotriva războiului Trei copii de clasa intai au fost arestați in Rusia pe motiv ca au particiat la un protest impotriva razboiului din Ucraina. Cei mici au fost fotografiați ținand pancarte pe care scrie Nu razboiului. imaginile sunt cutremuratoare și au fost date publicitații de opoziția din rusia. Intre timp, mii de ruși au ieșit in strada și proteasteaza impotriva invaziei rusești in țara vecina. Dintre acești aproape 7.000 au fost arestați. Printre ei, dupa cum se vede, sunt și copii de opt, noua ani. Politicianul rus de opoziție Ilya Yashin a facut publica o fotografie in care mai mulți copii de școala primara… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

