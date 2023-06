Stiri pe aceeasi tema

- Echipele care nu s-au calificat in finala sezonului 19 Te cunosc de undeva! au pregatit transformari impresionante și i-au susținut pe cei ramași in ultima cursa din competiția, sambata, de la 20:00, pe Antena 1.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au primit numai laude din partea juraților, dupa ce s-au transformat in Marylin Monroe. Provocarea cea mai mare a fost pentru artist, asta pentru ca a trebuit sa intre cat mai bine in pielea personajului.

- In aceasta seara la emisiune, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva. Jurații au avut mai multe comentarii dupa show-ul pe care cei doi artiști l-au facut. Iata in cine s-au transformat in aceasta ediție!

- Cea de-a șaptea ediție a venit cu surprize pentru concurenți, astfel ca cei care au adus un moment emoționant pe scena de la Te cunosc de undeva au fost nimeni alții decat Anca Țurcașiu și Jean Gavril. Cei doi s-au transformat in Anda Calugareanu si Toma Caragiu și au cantat "La piu bella coppia del…

- Anca Țurcașiu s-a sarutat la Te cunosc de undeva. Cantareața și Jean Gavril au facut show in ediția din aceasta seara a emisiunii. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au interpretat piesa "Rowdy Baby".

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- Anca Țurcașiu face echipa cu Jean Gavril la Te cunosc de undeva și au avut parte de o provocare uriașa. Ei se vor transforma in Benone Sinulescu și vor avea mult de lucrat pentru a ajunge la performanțele maestrului. Anca Țurcașiu a fost copleșita de emoții și a izbucnit in lacrimi, la aflarea veștii.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…