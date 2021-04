Este dezastru în India. Corpurile oamenilor care au murit de Covid-19 sunt incinerate în masă India se confrunta cu o crestere exponentiala a infectarilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la inceputul lunii, cauzate mai ales de o „dubla mutatie” a virusului si de evenimente de masa care in continuare sunt permise. In aceste condiții, spitalele din aceasta țara sunt depașite și s-a produs o criza de oxigen , iar crematoriile au ajuns sa arda cadavrele persoanelor decedate de COVID in masa. India a raportat vineri peste 332.000 de cazuri noi de coronavirus, fiind a doua zi la rand cu record de infectari. In același interval de 24 de ore au murit 2.263 de persoane. BBC… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

