Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Hunedoara este inca acționar la Hidro Tarnița. Potrivit Ministerului Energiei, din acționariatul Hidro Tarnița fac parte SAPE (Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A.) – cu aport subscris și varsat in valoare de 8.900.000 lei (99,36%) și CEH cu aport subscris…

- In Romania apar tot mai multe firme de la o zi la alta. Este important sa cunoaștem cum putem sa ne denumim firma daca ne vom dori una, pentru a nu incalca dispozițiile legale in aceasta materie. In acest articol vei afla cum sa alegi denumirea firmei ca sa nu ai probleme la Registrul Comerțului la…

- Compania de proiect Hidro-Tarnița a fost dizolvata la inceputul lunii iulie pentru ca nu producea nimic, nu putea fi finanțata in niciun fel și nu a fost gasit niciun investitor pentru construirea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj de la Tarnița Lapustești, reiese dintr-un raspuns catre…

- „Intr-un termen foarte scurt, 12 companii puternice din tara si din strainatate au raspuns apelului SAPE in cadrul consultarii de piata privind studiul de fezabilitatea pentru investitia de la Tarnita-Lapustesti. Salut nivelul extraordinar de interes manifestat si decizia SAPE de a prelungi consultarea…

- „In ceea ce priveste Ministerul Energiei, noi ne-am asumat un program ambitios de sprijinire a investitiilor in infrastructura energetica a Romaniei si probabil cel mai important proiect pe care Romania avea datoria sa il faca de acum 40 de ani sau mai bine de atat este Tarnita –Lapustesti. Este vorba…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A a inițiat procesul de consultare a pieței privind stabilirea valorii estimate, respectiv a prețului estimativ pentru fiecare faza de proiect solicitata, durata de realizare a celor doua faze de proiect, documentele necesare a fi puse la dispoziția…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede posibilitatea decontarii, de la 1 ianuarie 2024, prin decizie a Consiliului local, a cheltuielilor de transport functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor si din institutiile si serviciile…