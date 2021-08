Echipa masculina de baschet a Romaniei a inceput cu un eșec drastic precalificarile pentru World Cup 2023, in care face parte din Grupa D. Tricolorii au pierdut sambata, 7 august, la Riga, meciul cu Letonia, scor 72-108, in lotul tricolor regasindu-se și ploieșteanul Bogdan Popa (nr. 12), care va juca pentru nou-promovata CSM Ploiești in sezonul viitor al Ligii Naționale. Romania a avut un start extrem de modest de meci și gazdele s-au dus rapid la 12-0. Seria letonilor a continuat, iar dupa 4 minute scurse tabela indica un neverosimil 21-0. Patrick Richard a marcat primele puncte pentru Romania,…