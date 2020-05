Stiri pe aceeasi tema

- Despre fapte bune pentru oameni, ambiție, depașirea limitelor a fost vorba in weekend la Gherla. Vicențiu și-a propus și a reușit cu succes sa duca la bun sfarșit un ultramaraton la limita imposibilului. 150 de concurenți din toata Romania au alergat pentru copiii cu autism. Maratonul Autism 24h Marea…

- Un militar al Armatei Naționale, vindecat de coronavirus, a donat plasma sanguina pentru pacienții infectați cu COVID-19Barbatul s-a infectat de la mama sa, lucrator medical, aflandu-se acasa, in concediu.

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, i-a felicitat duminica, 26 aprilie, pe angajații din domeniul gospodariei comunale cu ocazia Zilei lor profesionale. „Sunt recunoscator și mulțumesc pentru munca pe care o depuneți in fiecare zi, pentru ca orașul sa fie…

- Sebastian Stan, actorul de origine romana care a cucerit Hollywood-ul prin apariția lui in cele mai mari producții ale lumii, se teme și el de amenințarea coronavirusului. Artistul, care a ajuns in Europa in urma cu puțin timp, a postat o fotografie care i-a amuzat și ingrijorat pe fani.

- In cursul zilei de azi, 3 Martie, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a desfașurat un exercițiu complex de cautare – salvare de sub daramaturi. Scenariul exercițiului: „Pe fondul condițiilor meteo – furtuna și intensificari ale vantului, mai multe materiale de construcții din depozitul centrului comercial…

- Ianis Hagi a fost, joi seara, eroul lui Glasgow Rangers in meciul cu portughezii de la Braga. Romanul a reusit sa inscrie doua goluri, care au adus o revenire de poveste a scotienilor in prima manșa a șaisprezecimilor pentru finala Europa League, conform Digi 24. Portughezii de la Braga aveau 2-0 in…

- Razvan Marinescu este cercetator la celebra universitate americana MIT, unde se concentreaza pe studiul unor modele computationale pentru prezicerea bolii Alzheimer. Romanul este si autorul unui studiu asupra evolutiei unei boli rare, artrofia corticala posterioara.

- „Meritul femeei romane"„Daca n"a perit Romanul insa in Bucovina, este meritul femeei romane si al taranului care pastreaza cu santenia limba apucata din parinti. Dusmanii ne cunosc puterea, eata de ce ne subsapa din temelia esistenta. Trebuie starpit la radacina vermele care ...