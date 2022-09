Eros Ramazzotti a lansat albumul Battito Infinito Eros Ramazzotti a lansat albumul “Battito Infinito”. O revenire in stil grandios și o lansare la nivel mondial pentru EROS RAMAZZOTTI la patru ani de la ultimul sau album de studio va fi prezentat in 10 avanpremiere speciale pe cele mai prestigioase scene, urmate de un turneu de peste 70 de spectacole in toata lumea. Precedat de single-urile AMA și SONO cu Alejandro Sanz, noul proiect este manifestul identitații artistice reinnoite a compozitorului ale carui albume, de-a lungul celor 35 de ani de cariera, s-au vandut in numar de peste 70 de milioane de copii și au primit peste 2 miliarde de ascultari… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Reyez a lansat albumul „Yessie”, al doilea material discografic de lunga durata din cariera artistei de origine canadiana. Albumul include o singura colaborare, cu rapperul din Atlanta, 6lack. Calvin Harris este un producator special pentru track-ul „Titos”, iar producatorul Pop Wansel se ocupa…

- Galeria marilor creatori de arhitectura din spatiul romanesc cuprinde și personalitatea campulungeanului Dimitrie Ionescu Berechet (1896-1969), arhitect sef al Patriarhiei Romane intre 1930-1963 și proiectant al multor monumente cu valoare de reper in istoria artei romanești contemporane. Portofoliul…

- Daniel Dorobanțu a lansat alaturi de Mircea Ardeleanu Jr. piesa „Chip de tacere”, o melodie extrasa de pe albumul „Veșnicii”, care beneficieaza de un aranjament instrumental regandit. „Fiecare cantec de pe albumul «Veșnicii» este o expresie a explorarii contemplative și intuitive a noțiunii de eternitate.…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- Sabrina Carpenter a lansat albumul “email I can’t send”. Proiectul cu 13 piese vorbește despre diferitele transformari ale Sabrinei prin compoziții ultra-personale, precum și prin spectacole pasionale, palpabile și puternice. Materialul discografic o gasește pe Sabrina in cea mai vulnerabila perioada…

- Mabel a lansat albumul „About Last Night…”. Cu single-urile euforice „Let Them Know”, „Good Luck” și „Overthhinking”, Mabel va susține un spectacol special la Somerset House duminica (17 iulie) pentru a lansa proiectul. Conceput de Mabel pe masura ce lumea a intrat in izolare – și finalizat dupa ce…

- Imagine Dragons a lansat albumul dublu “Mercury Acts 1 & 2″. Cu epopeea de 32 de piese, grupul face cea mai indrazneața declarație artistica de pana acum. Produs executiv de Rick Rubin, albumul dublu include hiturile „Enemy”, „Bones” și „Sharks” și se extinde pe „Mercury — Act 1″ din 2021. In timp ce…

- Se pare ca Logic iși incheie mandatul la Def Jam cu o explozie. Rapper-ul din Maryland a pregatit acest material discografic, in timp ce a lansat un single dupa altul, evidențiind dorința lui de a duce lucrurile inapoi la esența sonica a Hip Hop-ului. Logic a impartașit anterior lista de melodii epice…