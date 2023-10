Eroare de strategie! Hamas nu a reușit să mobilizeze Orientul Mijlociu pentru cauza sa Atacul Hamas a distrus orice plan american in privința stabilirii pacii in regiune. ”O, oamenii noștri din toate țarile arabe și islamice”, a strigat Muhammad Deif, liderul aripii militare a Hamas, intr-o declarație inregistrata și publicata pentru a coincide cu atacul militanților asupra sudului Israelului. „… A venit ziua cand oricine are o arma ar trebui sa o scoata. Acum e momentul. Daca nu ai o arma, ia-ți satarul, securea, toporul, cocktailul Molotov, camionul, buldozerul sau mașina.” Cațiva i-au ascultat apelul. In al doilea oraș al Egiptului, Alexandria, un polițist a impușcat doi turiști… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

