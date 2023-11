Stiri pe aceeasi tema

- ​Manchester City și RB Leipzig sunt primele echipe care au obținut deja calificarea in optimile UEFA Champions League. Caștigatoarea ediției precedente a invins-o pe Young Boys, scor 3-0, in timp ce nemții au caștigat in deplasare la Steaua Roșie Belgrad, scor 2-1.

- Manchester City - Young Boys, meci contand pentru etapa a 3-a a Grupei G din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 noiembrie, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Balonul de Aur 2023 a fost acordat luni seara, intr-o gala care are loc la Paris, la Theatre du Chatelet. Argentinianul Lionel Messi, in varsta de 36 de ani, a castigat, duminica, pentru a opta oara in cariera Balonul de Aur, un record absolut. Argentinianul a cucerit Balonul de Aur pentru ca a caștigat…

- Bombardierul Premier League și Champions League a rupt seria negativa de cinci meciuri fara gol in Liga cu „dubla" de la 3-1 cu Young Boys. Erling Haaland a ajuns la 37 de goluri in 33 de meciuri de Liga. La 23 de ani, norvegianul lui Manchester City a patruns in Top 20 al celor mai prolifici jucatori…

- Erling Haaland a marcat primele goluri in Champions League, dupa o pauza de cinci meciuri. Atacantul norvegian de 23 de ani a punctat pentru Manchester City, in duelul cu Young Boys. Erling Haaland a punctat din penalty in partida din Elvetia. Manchester City si Young Boys se dueleaza intr-un meci din…

- Manchester City a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Nottingham Forest, in etapa a sasea din Premier League. A fost a sasea victorie consecutiva pentru campioana Angliei si a Europei. Manchester City a avut 2-0 pe tabela inca din primul sfert de ora al meciului de pe Etihad…

- Play-off Champions League | Galatasaray – Molde 2-1, Panathinaikos – Braga 0-1 si Young Boys – Maccabi Haifa 3-0. S-au aflat primele echipe calificate in grupele Ligii Campionilor. In partida de la Istanbul, Galatasaray a reușit sa caștige partida cu Molde. Turcii s-au calificat in grupe cu scorul de…

- Manchester City – Sevilla 1-1 (6-5 d.l.d). Echipa lui Pep Guardiola a castigat un nou trofeu. „Cetatenii” au cucerit, la lovituri de departajare, Supercupa Europei. Sevilla a condus si a avut ocazii uriase de a-si dubla avantajul, dar a suferit o infrangere dureroasa. Manchester City, detinatoarea trofeului…