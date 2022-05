Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, se opune aderarii Finlandei și Suediei la NATO, denuntand prezenta unor "organizatii teroriste" in cele doua tari nordice, respectiv grupuri disidente turce si organizatii separatiste kurde, potrivit AFP.

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…

- Kremlinul susține ca extinderea NATO nu va aduce mai multa stabilitate in Europa. Declarația purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine dupa ce presa a relatat ca Finlanda și Suedia sunt pregatite sa intre in NATO, relateaza CNN.

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- Aproape jumatate dintre ucrainenii cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani se declara pregatiti sa participe in mod direct la lupta impotriva invaziei ruse, potrivit unui sondaj realizat de catre un centru norvegian de cercetare, in pofida constrangerilor razboiului din Ucraina, relateaza AFP, conform…

Turcia a anuntat vineri ca isi muta ambasada din Ucraina de la Kiev la Cernauti, oras situat la circa 40 de kilometri de frontiera cu Romania, transmite AFP.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan considera ca invazia rusa in Ucraina…

- "Cerem ca spatiul aerian si stramtorile Bosfor si Dardanele sa fie inchise. Am transmis partii turce solicitarea noastra in acest sens", a declarat ambasadorul Vasil Bodnar, intr-o conferinta de presa susținuta la Ankara."In acelasi timp, vrem sa se impuna sanctiuni impotriva partii ruse", a adaugat…