Alegerile prezidentiale si legislative din Turcia vor avea loc la 14 mai, asa cum a fost prevazut, a anuntat, miercuri, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in ciuda seismului devastator din 6 februarie, informeaza AFP, citata de Agerpres. Denuntand vocile critice care s-au ridicat impotriva modului in care a fost gestionat cataclismul de guvernul sau, seful […] The post Erdogan mentine alegerile la 14 mai, in ciuda seismelor care au devastat tara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .