Stiri pe aceeasi tema

- Ferneziu, cartier al orașului Baia Mare, nu a fost intotdeauna astfel. In trecut, Firiza de Jos (Ferneziu) și Firiza de Sus erau doua localitați aproape de orașul Baia Mare, spre deosebire de prezent, cand ambele sunt cartiere ale orașului. In trecut, aici se ajungea doar cu trenul.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca maine, 28 aprilie 2024, intre orele 06:00-18:00, va fi sistat traficul rutier, inclusiv transportul public, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea acestuia pe strazile…

- Vremea s-a racit brusc, devenind mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul e temporar noros, iar la munte vor fi precipitații mixte. La altitudini mai mari, zapada deja s-a depus inclusiv pe carosabil. Intre Budești și Cavnic se circula in condiții de iarna. https://youtube.com/shorts/iDz_nCCvzxk?si=AwyuqVk2AvP58W5f…

- Consiliul Județean Cluj a demarat lucrarile de construire, pe același amplasament, a noului pod situat pe drumul județean DJ 161, la kilometrul 30+977, in localitatea Paglișa, in urma demolarii vechiului pod.Pana la finalizarea acestuia, traficul rutier se desfașoara pe un pod provizoriu in lungime…

- Cinci trenuri de calatori vor circula in condiții speciale, prin staționare temporara in garile Ulmeni și Buzau, din cauza unor lucrari, timp de mai multe zile, ntre stațiile Ulmeni și Buzau, anunța CFR Infrastructura.

- Potrivit deputatului PNL Robert Sighiartau pe ruta Beclean – Cluj se va putea circula și cu viteze de 160 de km/h grație modernizarilor infrastructurii feroviare. Acesta mai spune ca daca se modernizeaza și porțiunea Beclean – Bistrița am putea face pe ruta Bistrița-Cluj doar 40 de minute. Prezent la…

- Cresc amenzile pentru lipsa polițelor RCA și de 15 ori. Legea asigurarilor va intra la votul final in Parlament, dupa ce senatul a votat deja pentru modificari. Mai mult, șoferii care circula fara polița RCA vor putea fi depistați prin sistemul de camere video al Companiei Naționale de Drumuri. Așa…

- Este alerta de vreme rea in jumatate de țara, in timp ce la munte ninge și viscolește. Se circula in condiții de iarna in Sibiu și Covasna, iar pe șoseaua spre munte drumarii au ieșit cu zeci de utilaje.