Romanii din Diaspora au la dispoziție 915 secții unde pot vota pentru alegerile europarlamentare. De la pranz, toate secțiile din Europa sunt deschise – ultima fiind cea de la Reykjavik (Islanda). UPDATE 17.50 Numarul romanilor din strainatate care au votat pentru alegerile europarlamentare a ajuns la 150.000. Topul țarilor in care romanii din Diaspora au […]