- Prezenta la vot la alegerile europarlamentare, la nivel national, a fost la ora 16.00 de 32,36%, iar la alegerile locale 31,8%, conform datelor oficiale anuntate de BEC. Prezența se menține ușor mai ridicata fața de scrutinele precedente. Astfel, la alegerile europarlamentare din 2019, la aceeasi ora,…

- Romanii din Diaspora au la dispoziție 915 secții unde pot vota pentru alegerile europarlamentare. De la pranz, toate secțiile din Europa sunt deschise – ultima fiind cea de la Reykjavik (Islanda). Puțin peste 83.000 de romani care locuiesc in alte țari iși exprimasera votul pentru alegerile europarlamentare…

- 21,93% din romanii cu drept de vot au votat, duminica, pana la ora 13.00, la alegerile europarlamentare, potrivit ultimelor date centralizate ale Biroului Electoral Central (BEC). In ceea ce privește alegerile locale, 21,63% din alegatori au votat pana la ora 13.00, conform BEC. Și prezența la urne…

- Cel mai batran candidat la alegerile locale din 2024 este un barbat din Vaslui. Are 100 de ani și este veteran de razboi. Nascut in anul 1923, Mihai Ardeleanu a facut parte din ultimul contingent de soldați care au luptat pe front in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Acesta a fost pe frontul…

- Calupul de alegeri, din data de 9 iunie, cade in ziua in care ortodocșii sarbatoresc ”Duminica Orbului”, zi in care Ion Iliescu și Frontul Salvarii Naționale (FSN) caștiga alegerile din 1990. Romanii sunt așteptați la urne, duminica, pentru a vota in cadrul alegerilor locale și europarlamentare. 18.025.324…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a explicat cum va decurge votul pe data de 9 iunie 2024. Fiecare alegator va primi cate cinci buletine de vot, o ștampila și va avea la dispoziție o tușiera. „In ceea ce ii privește pe cetațenii din Romania care iși exercita dreptul…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie, potrivit Observatornews. El a precizat ca cel mai tanar candidat…

- Fostul primar al localitatii Viisoara arestat 30 de zile ca ar fi violat o tanara de 16 ani, vecina cu el, a fost eliberat la cateva zile dupa sentința, spre uimirea tuturor tuturor. Desi in urma audierilor, actualul consilier local, a fost arestat pentru 30 de zile, in cele din urma a fost eliberat…